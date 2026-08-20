Cardinale: “Schifani ha carte in regola per bis, decide Roma. Stucchevole il gioco delle candidature”

“Assistiamo ad una corsa alla candidatura alla presidenza della Regione che non tiene neanche conto del fatto che un presidente c’è già (Renato Schifani, ndr) e che ha tutte le carte in regola per chiedere la ricandidatura alla luce dei dati positivi del suo governo“. Lo afferma l’ex ministro delle Comunicazioni, Totò Cardinale, in una intervista al quotidiano online ‘LiveSicilia’. “Per me tutte le candidature sono legittime ma, prima di tutto, serve che arrivi ‘il tempo’ delle candidature, serve che ci si ritrovi nei luoghi in cui si fanno determinate scelte – ancora Cardinale -. Le candidature buttate lì finiscono solo per creare sbandamento nel nostro elettorato”. Cardinale si dice poi convinto che l’ultima parola sulle candidature nel centrodestra arriverà dai tavoli romani: “La maggioranza si riunirà e deciderà sulle candidature in tutte le regioni al voto – osserva -. Sceglierà Roma. Presumo che a Forza Italia toccherà la Sicilia ma la valutazione, ripeto, passa da Roma ed è per questo che il gioco del porre la propria candidatura mi sembra stucchevole”