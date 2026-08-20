Palermo. Bimba morta di difterite: la pediatra aveva lanciato allarme

L’allarme lo aveva dato la pediatra di base della piccola, dopo avere sollecitato i familiari a ricoverare la bimba di appena quattro anni e mezzo, per una sospetta difterite: ora e’ morta e il rischio di contagio non e’ secondario. A. era figlia di genitori, originati di un quartiere popolare di Palermo, che non avevano voluto vaccinarla perche’ convinti che un caso di autismo in famiglia fosse stato causato da una vaccinazione. Era stata la pediatra, insospettita dai sintomi che manifestava la piccola, dopo averla visitata, a indirizzare i genitori all’ospedale, ma il ricorso ai medici e alle cure e’ arrivato in netto ritardo. Anche perche’ la bambina non era praticamente mai stata portata in visita in precedenza. Martedi’ pomeriggio, apprende l’AGI, una volta che la diagnosi era stata confermata dai nosocomi in cui A. era stata ricoverata, la pediatra ha scritto a tutti i genitori dei suoi piccoli pazienti: “A seguito del recente riscontro di un caso di difterite in ambito pediatrico si richiama l’attenzione sull’importanza di mantenere aggiornato il calendario vaccinale. La vaccinazione antidifterica e’ obbligatoria e gratuita per minori 0-16 anni. Invito pertanto le famiglie dei bambini non vaccinati o con ciclo vaccinale incompleto a provvedere con urgenza alla regolarizzazione presso il Servizio vaccinale Asp. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei singoli bambini e della comunita’. Si evidenzia inoltre che il caso in questione riguarda un mio paziente con genitori no vax. Si richiede pertanto da parte di tutti voi un riscontro immediato alla vaccinazione”