Malore per un turista salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato

Tragedia sfiorata a Catania. Qui un uomo ha accusato un malore mentre stava visitando il centro storico della città e si è accasciato a terra. Provvidenziale, per il 55enne, è stato il tempestivo intervento dei poliziotti della squadra volanti. Infatti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, prima gli hanno praticato un massaggio cardiaco e poi hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione a tutte le pattuglie.

Da marzo 2025 tutte le volanti della Questura di Catania sono dotate del defibrillatore grazie ad uno specifico progetto volto a promuovere la formazione dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per impiegare il dispositivo DAE.