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Butera. Il Comune unico ente pubblico che ha ottenuto il cofinanziamento per progetti di valorizzazione turistica

Redazione 1

Butera. Il Comune unico ente pubblico che ha ottenuto il cofinanziamento per progetti di valorizzazione turistica

Gio, 20/08/2026 - 14:31

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BUTERA. Il comune di Butera è stato l’unico ente pubblico in Provincia di Caltanissetta che ha ottenuto il cofinanziamento per i progetti di promozione turistica e valorizzazione culturale. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Zuccalà.

Il primo cittadino buterese ha spiegato che il progetto per l’ambito di intervento “promozione delle eccellenze enogastronomiche” cofinanzierà per euro 15.000 la Manifestazione “Butera a tavola”

Grande la soddisfazione da parte dell’amministrazione tutta e dell’assessore con delega che, insieme, hanno ringraziato dirigenti e funzionari della Camera di Commercio di Caltanissetta

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