Caltanissetta. Proseguono i controlli della Polizia Locale sulla micromobilità, in particolare per i monopattini elettrici   

CALTANISSETTA. Nell’ambito dei controlli ordinari per il rispetto delle regole stradali e in osservanza delle recenti direttive in materia impartite dall’Assessore al ramo, la Polizia Locale di Caltanissetta ha effettuato, nel corso delle mattine del 14 e 19 agosto, una serie di posti di controllo su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai mezzi di micromobilità, tra cui biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici.

Nel corso delle verifiche sono state accertate diverse violazioni del Codice della Strada. Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione dei monopattini, settore nel quale continua a registrarsi un elevato numero di infrazioni. Tra le violazioni maggiormente riscontrate figurano la mancata copertura assicurativa, la circolazione con monopattini privi di targa e la marcia contromano.

La Polizia Locale rinnova pertanto l’invito a tutti gli utenti della strada a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Codice della Strada, prestando particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e agli utenti più vulnerabili.

“I controlli saranno intensificati con l’inizio delle lezioni scolastiche per garantire la massima sicurezza nella circolazione stradale e, quindi, salvaguardare la sicurezza delle persone, soprattutto minori, anziani, disabili e, in generale, i pedoni” – ha dichiarato Raffaele Campanella, Comandante della Polizia Locale di Caltanissetta.

L’assessore alla Polizia Locale, Salvatore Licata, ha spiegato l’importanza dell’attività di controllo e sensibilizzazione correlata al corretto utilizzo di questi specifici veicoli: “L’uso delle bici e dei monopattini in città avrà presto un incremento con l’attribuzione del servizio di sharing, che è una naturale conseguenza del regolamento approvato dal Consiglio comunale. Tale regolamento prevede una disciplina rigorosa proprio nell’uso condiviso di bici e monopattini.

È in questa ottica che la Polizia Municipale ha avviato un’attività di sensibilizzazione all’uso corretto dei mezzi di micro-mobilità elettrica in Città e, nel contempo, un’attività di repressione delle infrazioni che si intensificherà sempre più nei prossimi mesi, al fine precipuo di garantire la massima sicurezza stradale dei cittadini”. Nei primi otto mesi dell’anno si è infatti registrato un aumento dei sinistri che hanno coinvolto pedoni. Un fenomeno che richiede particolare attenzione e che, in alcuni casi, potrebbe essere riconducibile a comportamenti di guida imprudenti o non rispettosi delle norme di sicurezza stradale.

L’attività di controllo della Polizia Locale proseguirà con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine e promuovere una mobilità più responsabile e rispettosa di tutti gli utenti della strada.