Caltanissetta. Un lettore segnala: “Al Cimitero, da quasi 3 anni, non posso accedere al piano superiore della sezione in cui sono seppelliti i miei genitori”

CALTANISSETTA. Un cittadino nisseno, V.B., ha segnalato alla nostra Redazione che, da metà ottobre 2023, non si può accedere al piano superiore della sezione 24 del cimitero comunale, dove sono tumulati i propri genitori. Secondo quanto segnalato dal lettore: “Il divieto di accesso è segnalato da transenne e nastro posti all’inizio della scala che versa in stato di pericolo. La stessa, posta al centro di 2 fabbricati, dà la possibilità di accesso al piano superiore che ospita un centinaio di loculi”.

Tuttavia, secondo quanto riportato da V.B., nonostante il tempo trascorso, non è stato fatto niente. “Ad oggi, 20/08/2026, nulla è stato fatto e chissà ancora per quanti anni l’accesso rimarrà impedito”. Il lettore ha anche allegato foto datata 18 ottobre 2023 alla sua segnalazione alla nostra Redazione: “Con la presente spero di attenzionare il problema all’Amministrazione Comunale visto che in questi giorni si sta preoccupando di estirpare l’erba cresciuta in ogni luogo”.