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Caltanissetta. Un lettore segnala: “Al Cimitero, da quasi 3 anni, non posso accedere al piano superiore della sezione in cui sono seppelliti i miei genitori”

Redazione 1

Caltanissetta. Un lettore segnala: “Al Cimitero, da quasi 3 anni, non posso accedere al piano superiore della sezione in cui sono seppelliti i miei genitori”

Gio, 20/08/2026 - 17:48

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CALTANISSETTA. Un cittadino nisseno, V.B., ha segnalato alla nostra Redazione che, da metà ottobre 2023, non si può accedere al piano superiore della sezione 24 del cimitero comunale, dove sono tumulati i propri genitori. Secondo quanto segnalato dal lettore: “Il divieto di accesso è segnalato da transenne e nastro posti all’inizio della scala che versa in stato di pericolo. La stessa, posta al centro di 2 fabbricati, dà la possibilità di accesso al piano superiore che ospita un centinaio di loculi”.

Tuttavia, secondo quanto riportato da V.B., nonostante il tempo trascorso, non è stato fatto niente. “Ad oggi, 20/08/2026, nulla è stato fatto e chissà ancora per quanti anni l’accesso rimarrà impedito”. Il lettore ha anche allegato foto datata 18 ottobre 2023 alla sua segnalazione alla nostra Redazione: “Con la presente spero di attenzionare il problema all’Amministrazione Comunale visto che in questi giorni si sta preoccupando di estirpare l’erba cresciuta in ogni luogo”.

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