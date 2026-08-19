Villalba, consiglio comunale e consiglieri di minoranza assai critici.

VILLALBA – Si è svolto lunedì scorso,17 agosto, il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio comunale. Al riguardo, i consiglieri della minoranza hanno chiarito; “abbiamo rinunciato come opposizione ai dieci giorni previsti per legge per permettere la convocazione del consiglio, mettendo a conoscenza la cittadinanza che il parere del revisore dei conti è stato depositato giovedì 13 agosto alle 14”. In un comunicato, poi, evidenziano, a tutto campo, “Un documento unico di programmazione e un bilancio comunale prettamente tecnico, a detta del sindaco, per velocizzare l’attività amministrativa, come se ci si fosse insediati da poco e non da tre mesi; una mancata programmazione delle festività Villalbesi che ha portato a ridursi a pochi giorni dalla festa del Santo Patrono senza riempire ancora, nemmeno per una serata, la nostra amata piazza, e questo altro non è che sinonimo di scarsa capacità amministrativa. Perché anche se noi abbiamo rinunciato ai giorni previsti per legge dopo il deposito della proposta di delibera, siamo arrivati all’ approvazione del bilancio al 17/08. Come detto in consiglio, bisognava sedersi insieme all’ ufficio, all’ indomani delle elezioni, lavorare con il ragioniere per dare la propria direttiva politica. Amministrare significa trovare soluzioni, gestire l’ Ente comunale al pari della gestione della propria casa, mettere in mostra la propria voglia di fare. Ma non ci riferiamo solo alle feste, parliamo anche della scarsa o meglio inesistente pulizia del paese, che offrono un biglietto da visita per il nostro paese a dir poco deludente; e se il nuovo insediamento doveva distinguersi dalla vecchia politica, definita nei comizi come fallimentare, poco è cambiato se non in peggio. Non abbiamo bocciato perché diamo il beneficio del dubbio essendo al primo bilancio, di contro questo primo trimestre di attività amministrativa non può avere una valutazione positiva da parte nostra”.