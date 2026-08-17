Etna: aeroporto Catania, limitazioni voli in arrivo fino alle 12 di domani

L’aeroporto di Catania rende noto che “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani, martedì 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza”.”I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”, precisa ancora la nota.(LaPresse)