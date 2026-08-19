San Cataldo, il Ristorante-Pizzeria “Al 124” compie 40 anni: dieci giorni di festa insieme ai clienti

Quarant’anni trascorsi tra i fornelli e i tavoli, con generazioni di clienti accolti giorno dopo giorno. Il Ristorante-Pizzeria Al 124 di San Cataldo taglia un traguardo importante e ha deciso di festeggiarlo proprio con chi, nel corso di quattro decenni, ha contribuito a scriverne la storia.

Dal 21 al 31 agosto, sia a pranzo sia a cena, il locale di via Scalo Ferroviario 71 celebrerà i suoi primi quarant’anni con un’iniziativa dedicata alla clientela: le bevande saranno offerte dal ristorante. Un modo semplice e diretto per dire grazie a quanti, negli anni, hanno scelto Al 124 e continuano a frequentarlo.

A raccontare le emozioni legate a questo anniversario è il titolare Alfonso Martorana, che praticamente in quel locale ha trascorso tutta la propria vita lavorativa.

«Sono entrato qui che avevo 20 anni, oggi ne ho 62. I primi due anni li ho trascorsi facendo tirocinio – racconta Martorana –. Il 21 agosto raggiungiamo i quarant’anni di attività continua. In tutti questi anni ci siamo fermati pochissimo, appena qualche giorno di riposo all’anno, perché il lavoro ci ha sempre impegnato tanto».

Una storia che nel tempo si è evoluta. Per i primi 25 anni l’attività è stata dedicata alla ristorazione, mentre da 15 anni all’offerta del locale si è aggiunta anche la pizzeria.



Quarant’anni significano inevitabilmente sacrifici e soddisfazioni, ma anche persone che hanno condiviso una parte importante del cammino. E nel momento della festa il pensiero di Martorana va anche a chi oggi non può essere presente.

«Voglio ricordare i miei soci che purtroppo non ci sono più – sottolinea il titolare –. Sono quarant’anni che siamo qui, lavoriamo sempre e non ci fermiamo mai».

Poi il pensiero torna ai clienti, veri protagonisti di una storia costruita giorno dopo giorno. Clienti affezionati, famiglie e persone che nel corso degli anni hanno continuato a varcare la porta del ristorante.

«Ringrazio tutti i nostri clienti che da quarant’anni ci sopportano, nel bene e nel male. A volte si riesce a fare tutto nel migliore dei modi, altre volte può capitare che qualcuno si lamenti – conclude Alfonso Martorana –. Ringrazio tutti i nostri clienti con amore. Grazie, sempre».

“Da 40 anni vi accogliamo con passione, ogni giorno, per essere parte della vostra storia”, è il messaggio scelto dal locale per accompagnare l’anniversario.



Dal 21 al 31 agosto, dunque, Al 124 festeggerà insieme alla sua clientela, offrendo le bevande a pranzo e a cena. Un brindisi lungo dieci giorni per celebrare quarant’anni di lavoro e per continuare, come recita la locandina dell’iniziativa, “a scrivere la nostra storia insieme a voi”.

Un traguardo che guarda anche al futuro, con la stessa passione e la stessa voglia di accogliere che hanno accompagnato il locale fin dal primo giorno. Quarant’anni rappresentano una pagina importante della ristorazione sancataldese, costruita attraverso il lavoro quotidiano, il rapporto umano e soprattutto la fiducia di una clientela che, nel tempo, è diventata parte integrante della storia del Ristorante-Pizzeria Al 124.

Adesso l’obiettivo è continuare questo percorso con la stessa semplicità di sempre, aggiungendo nuovi ricordi a quelli già raccolti in quattro decenni di attività e continuando a fare dell’accoglienza e del rapporto con i clienti il cuore di una storia iniziata quarant’anni fa.