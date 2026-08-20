Caltanissetta. Il colonnello della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli lascia il Comando provinciale dopo 5 anni di impegno a tutela della legalità e della collettività

CALTANISSETTA. Il Colonnello Stefano Gesuelli si appresta a lasciare la guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta per assumere un nuovo incarico presso un’altra prestigiosa istituzione.

Giunto al vertice delle Fiamme Gialle nissene nel settembre del 2021, il Colonnello Gesuelli conclude un quinquennio caratterizzato da un bilancio di altissimo profilo istituzionale ed operativo. Il suo mandato è stato contraddistinto da una straordinaria sinergia e da una leale collaborazione con la Prefettura, l’Autorità Giudiziaria, le altre Forze di Polizia del territorio e gli Enti locali, consolidando il ruolo del Corpo quale fondamentale presidio di sicurezza economico-finanziaria dell’intera provincia.

Sotto la sua guida, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale hanno concentrato l’azione investigativa sull’aggressione ai patrimoni di origine illecita e sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo sano. Questa strategia ha consentito di eseguire ingenti sequestri di beni, aziende e disponibilità finanziarie, sottraendo preziose risorse al circuito criminale per restituirle alla collettività.

Parallelamente, sul fronte della tutela delle entrate dello Stato e dell’Unione Europea, l’azione del Corpo è stata incisiva, mirata e capillare. Le fiamme gialle nissene hanno scoperto complesse frodi fiscali nazionali e internazionali, individuato numerosi evasori totali e contrastato duramente il fenomeno del lavoro sommerso e dello sfruttamento della manodopera. Un impegno a tutto tondo volto a difendere l’erario, ma soprattutto a salvaguardare i cittadini onesti e la stragrande maggioranza degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole e della leale concorrenza di mercato.

Parallelamente a tale impegno, l’Ufficiale ha avviato numerose iniziative per avviare un ambizioso progetto di miglioramento della situazione infrastrutturale dei Reparti dipendenti che ha già visto i primi risultati con l’acquisizione di una nuova struttura alloggiativa a Gela e culminerà nella rifunzionalizzazione della storica Caserma “Cap. Franco” di Caltanissetta, destinata a diventare la nuova sede del Comando Provinciale.

Nel momento del commiato e prima di lasciare il comando, il Colonnello Gesuelli ha voluto rivolgere un sentito, profondo e commosso ringraziamento a tutto lo staff e a tutte le donne e gli uomini in forza al Comando Provinciale di Caltanissetta. Rivolgendosi a Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, l’Ufficiale Superiore ha espresso la propria gratitudine per l’altissima eccezionale professionalità sempre dimostrata, la costante dedizione, l’attaccamento al dovere e lo spirito di sacrificio quotidianamente dimostrati sul campo al servizio dello Stato e della comunità nissena, formulando i migliori auguri per il Ten. Col. Beppe La Sala che lo sostituirà nel prestigioso incarico per le prossime settimane.