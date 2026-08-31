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Stefano Accorsi, papà per la quinta volta: è nato Davide

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Stefano Accorsi, papà per la quinta volta: è nato Davide

Lun, 31/08/2026 - 13:42

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(Adnkronos) –
Fiocco blu in casa Accorsi-Vitali. Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali hanno annunciato sui social la nascita del loro terzo figlio, Davide.  I due avevano annunciato lo scorso luglio di essere in attesa del terzo figlio: con un post su Instagram l'attore – a corredo di uno scatto che ritraeva la coppia – aveva scritto: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre". Stefano e Bianca sono legati dal 2013 e si sono sposati nel 2015. Nel 2017 sono diventati genitori di Lorenzo e nel 2020 è nato Alberto.    Stefano Accorsi è inoltre papà di altri due ragazzi più grandi, Orlando (20 anni) e Athena (17 anni), avuti con l'ex compagna Laetitia Casta. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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