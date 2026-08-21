Sicilia. Tre mesi d’attesa per una visita, anziana senza farmaci gratuiti

Tre mesi di attesa per una visita geriatrica domiciliare necessaria al rinnovo della certificazione che consente di ottenere gratuitamente farmaci e dispositivi medici. È quanto denunciano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, i familiari di una donna del comprensorio nebroideo, allettata da mesi, intrasportabile e affetta da una patologia irreversibile. L’ultima visita risale a marzo, quando alla paziente è stata rilasciata una certificazione con validità di tre mesi, scaduta a giugno. Entro i termini, i familiari hanno presentato la richiesta per il rinnovo, ma la nuova visita non è ancora stata effettuata. Nei giorni scorsi si sono rivolti agli ambulatori del distretto sanitario di Sant’Agata Militello, trasferiti nella nuova Casa di comunità dell’Asp in via Catania. Qui avrebbero appreso che l’appuntamento sarebbe fissato per la fine di settembre, con la possibilità di anticiparlo ai primi giorni dello stesso mese. I familiari contestano i tempi di attesa, sottolineando che la donna vive con la sola pensione e l’indennità di accompagnamento e deve sostenere circa mille euro al mese per l’assistenza domiciliare, oltre a circa 500 euro di spese mediche che, con la certificazione rinnovata, sarebbero a carico del Servizio sanitario. Una situazione definita “grave, inaccettabile e insostenibile”, che secondo i familiari finirebbe per penalizzare proprio le persone più fragili.