Riesi. 14^ edizione di successo per la “Partita del Cuore” tra calcio, solidarietà e passione

RIESI. Si è svolta presso il Campo Sportivo Stadio “XI Martiri” di Riesi la 14ª edizione della Partita del Cuore, organizzata dall’ Associazione culturale Riesina Torino e provincia, con il patrocinio del Comune di Riesi e la collaborazione dell’ APD RIESI 2002.

In campo le Vecchie Glorie del Calcio Riesino e gli Emigranti, per una serata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà. L’intero incasso della manifestazione è stato devoluto all’ Associazione Mosaico E.T.S – Riesi – , contribuendo a rendere l’iniziativa ancora più significativa.

Una serata di sport e partecipazione, che ha visto scendere in campo tanti protagonisti del calcio riesino e ha riunito persone legate alla nostra comunità, giunte da Riesi, dai comuni vicini e dalle diverse parti d’Italie e d’Europa nella quale la comunità riesina è emigrata.

In occasione della manifestazione, l’Amministrazione Comunale ha avuto il piacere di accogliere presso il Comune di Riesi il Consigliere regionale del Piemonte e membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Mario Salvatore Castello – Consigliere Regionale Piemonte, che ha fatto visita alla nostra città e al nostro Comune accompagnato dalla sua famiglia e dal Presidente dell’Associazione Culturale Riesina di Torino e Provincia, Lillo Cesatti.

Il momento di incontro è stato anche l’occasione per un confronto e per condividere un momento di conoscenza della nostra città. Il Consigliere Castello accompagnato dall’Amministrazione Comunale, ha visitato l’Aula Consiliare, la Sala Giunta e gli uffici del Sindaco, ricevendo alcuni ricordi della città, tra cui il volume dedicato alla storia di Riesi a fumetti.

La sua presenza ha rappresentato anche una bella testimonianza di come, a distanza di tanti chilometri, il legame con la propria terra d’origine e con le proprie radici siciliane possa rimanere forte e vivo, diventando occasione di incontro e di condivisione.

Un sentito ringraziamento va all’Associazione Culturale Riesina di Torino e Provincia, al Presidente Lillo Cesatti, all’organizzatore Giuseppe Ragusa ed a tutti i collaboratori, all’APD Riesi 2002, all’Associazione Mosaico E.T.S. e a tutti coloro che, con il proprio impegno, hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Un grazie particolare a tutte le Vecchie Glorie, agli Emigranti e a quanti hanno preso parte alla partita, rendendo possibile una serata che ha saputo unire sport, memoria e solidarietà.

Una manifestazione che conferma ancora una volta come lo sport possa creare un ponte tra generazioni, territori e comunità, mantenendo vivo il legame con le proprie radici anche a migliaia di chilometri di distanza.