Caltanissetta. Italia Nostra: “Nella gestione di una risorsa come l’acqua ci dovrebbe essere la massima chiarezza”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Leandro Janni di Italia Nostra Sicilia sulla situazione idrica in atto a Caltanissetta.

“A quanto pare, le analisi di Caltaqua, dello scorso 17 agosto 2026, avrebbero fornito valori nella norma, ma Caltaqua si riservava di effettuare altre analisi. Il sindaco di Caltanissetta Tesauro, però, non procede alla revoca dell’ordinanza perché attende le risultanze della verifiche dell’Asp. Quindi, ad oggi, 20 agosto 2026, l’acqua non può essere consumata a scopo alimentare.

Nella gestione di una risorsa delicata e importante come l’acqua ci dovrebbe essere la massima chiarezza e sicurezza. I cittadini, insomma, vanno rispettati e garantiti. Di certo non vanno lasciati nei dubbi e nelle preoccupazioni da chi ha l’onore e l’onere di amministrare una città e un territorio”.

Prof. Leandro Janni, Consiglio regionale di Italia Nostra Sicilia