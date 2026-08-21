Caltanissetta. Disposta dal sindaco la revoca dell’ordinanza che vietava utilizzo per scopo potabile dell’acqua in via don Minzoni

CALTANISSETTA. Il Sindaco Walter Tesauro ha disposto in data odierna la revoca dell’Ordinanza n.17 del 17.08.2026, relativa al divieto di utilizzo per gli usi potabili delle acque distribuite dal gestore del Servizio Idrico Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. nelle parti dell’abitato cittadino ricadente nel punto di prelievo di via Don Minzoni n.146 (utenza collegata al serbatoio Sant’Elia).

L’ordinanza era stata emanata a seguito del rapporto di prova trasmesso precedentemente dall’ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), che aveva evidenziato la presenza di contaminanti microbiologici in percentuale non conforme alla normativa vigente.

Attraverso una nuova nota, l’ASP di Caltanissetta ha comunicato nel corso della mattina di oggi, venerdì 21 agosto, che le recenti analisi hanno confermato che i parametri microbiologici sono tornati nei limiti previsti dalla normativa vigente.