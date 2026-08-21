Caltanissetta. Politiche Sociali, servizio di trasporto gratuito per alunni con disabilità: domande entro il 10 settembre

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta conferma il proprio costante impegno a tutela delle famiglie e del diritto all’istruzione ed all’integrazione sociale degli studenti con disabilità. La Direzione VII – Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola ha pubblicato l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda per l’accesso al servizio di trasporto scolastico gratuito per alunni con disabilità anche per l’Anno Scolastico 2026/2027.

Il servizio è interamente finanziato con un contributo pari a € 153.428,02 assegnato al Comune di Caltanissetta nell’ambito del Decreto congiunto interministeriale del 18 maggio 2026 (di riparto del fondo di 100 milioni di euro ex art. 1, comma 449, lett. d-octies della Legge n. 232/2016 per l’incremento del trasporto scolastico di studenti con disabilità). L’iniziativa risponde ai principi sanciti dall’art. 13 della Legge 104/1992, garantendo l’effettivo esercizio del diritto allo studio senza che questo sia ostacolato da difficoltà motorie o di autonomia.

“Garantire il trasporto scolastico agli alunni con disabilità non rappresenta soltanto un adempimento istituzionale, ma costituisce un pilastro fondamentale dell’azione della nostra Amministrazione per la piena inclusione, l’autonomia e le pari opportunità di tutti i nostri ragazzi — dichiara Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Caltanissetta. Con la riproposizione di questo servizio gratuito solleviamo molte famiglie da un carico organizzativo ed economico rilevante, assicurando ai nostri studenti la continuità didattica e il fondamentale accesso ai percorsi riabilitativi in orario scolastico”.

Il servizio viene erogato a titolo completamente gratuito e prevede il trasporto andata e ritorno:

· Dalla dimora/domicilio dell’alunno alla sede della struttura scolastica frequentata;

· Presso i Centri di riabilitazione durante l’orario scolastico (in presenza di apposito Piano terapeutico).

Il servizio, erogato mediante la formula dell’accreditamento tramite gli operatori economici iscritti al RUD distrettuale scelti liberamente dalle famiglie, include corse collettive o individuali effettuate con pulmini attrezzati per l’accesso di utenti non deambulanti (carrozzati). In tutte le fasi del trasporto – salita, tragitto e discesa – è garantita la presenza di un accompagnatore qualificato.

Possono presentare istanza i genitori (o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) di studenti che presentino le seguenti caratteristiche:

1. Residenza nel Comune di Caltanissetta;

2. Frequenza delle scuole dell’infanzia, primaria o secondaria di I grado per l’A.S. 2026/2027;

3. Certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap in corso di validità ex Legge n. 104/1992, art. 3) rilasciata da idonea struttura sanitaria pubblica;

4. Mancata fruizione di un analogo servizio pubblico gratuito di trasporto negli stessi orari.

La Direzione preposta ammetterà al servizio n. 56 alunni con disabilità.

· Graduatoria ISEE: Le domande raccolte saranno ordinate in graduatoria in base all’attestazione ISEE più bassa, fino a concorrenza della capienza (56 posti) e dei fondi disponibili.

· Precedenza assoluta: È accordata la priorità agli utenti le cui situazioni siano appositamente segnalate dai Servizi Sociali per gravi condizioni di disagio.

· Tragitti parziali: Sono ammesse anche richieste limitate al solo tragitto di andata o di solo ritorno.

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune con valore di notifica. Entro 7 giorni dalla pubblicazione sarà possibile presentare istanza di riesame. Le domande pervenute oltre i termini stabiliti potranno essere prese in considerazione unicamente a graduatoria esaurita e nell’eventuale disponibilità residua di posti.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10 settembre 2026.

· Via PEC: inviando la documentazione all’indirizzo direzione.politiche.sociali@pec.comune. caltanissetta.it indicando nell’oggetto la dicitura: “Istanza per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. A.S. 2026/2027”.

· A mano: mediante consegna diretta presso il Protocollo Generale del Comune di Caltanissetta.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

· Copia del verbale/certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 art. 3;

· Attestazione ISEE in corso di validità;

· Piano terapeutico (obbligatorio esclusivamente per il trasporto presso i Centri di riabilitazione);

· Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.