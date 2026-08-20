Incidente in bicicletta, precipita nel vuoto dal ponte: morto ciclista 77enne

I copertoni della bicicletta che perdono contatto con l’asfalto, poi la caduta nel vuoto. Infine i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un ciclista milanese di 77 anni, Gianantonio Brambilla, è morto in un incidente stradale a Usseaux (borgo alpino in provincia di Torino) nella giornata di giovedì 20 agosto. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Stando a quanto finora ricostruito da TorinoToday, Brambilla stava pedalando lungo via al Lago nella borgata Laux (1.380 metri sul livello del mare).

L’incidente sarebbe stato autonomo. Non risultano infatti altri veicoli coinvolti. La vittima, per ragioni ancora da accertare, sarebbe uscita di strada all’altezza di un ponte sul torrente Chisone. L’impatto col suolo è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, con l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone, che ha una sede distaccata a Sestiere. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nel primo pomeriggio, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari.