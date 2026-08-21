Vallelunga. Al Torneo di Briscola 2026 tante emozioni, partecipazione e spirito di comunità

Si è conclusa con grande successo il Torneo di Briscola 2026, uno degli appuntamenti inseriti nel calendario dell’Estate Vallelunghese, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Vallelunga Pratameno. Sono state ben 32 le squadre che si sono sfidate all’ultima carta, regalando una serata di divertimento, sana competizione e soprattutto tanta voglia di stare insieme.

PRIMO PREMIO per la coppia Luigi Mancuso & Salvatore Insinna

SECONDO PREMIO per la coppia Angelo Raimondi & Kevin Baudo

TERZO PREMIO per la coppia Luca & Anthony Insinna

Va detto comunque, che, al di là delle carte, delle vittorie e delle sconfitte, questo evento rappresenta qualcosa di ancora più importante: un altro tassello nel percorso che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per raggiungere uno dei suoi obiettivi principali: creare comunità. Perché una comunità si costruisce anche così: incontrandosi, condividendo momenti, ridendo insieme e riscoprendo il piacere di stare insieme.

Un evento fortemente voluto dal Sindaco Dott.ssa Rosa Izzo, dal Presidente del Consiglio Dott. Sergio Vilardo, che ha scelto di partecipare personalmente al torneo senza tirarsi indietro davanti alla sfida, e dall’Assessore allo Spettacolo Cinzia Giambelluca, che hanno creduto in questa iniziativa e contribuito alla sua realizzazione. Un grazie particolare a Elisa e Salvatore, gestori del Bar Vallislonge, che hanno accolto tutti i partecipanti con grande entusiasmo, accompagnando la serata con disponibilità, simpatia e tanta cordialità. Grazie alle 32 squadre, a chi ha partecipato, a chi ha tifato e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa serata speciale. La partita finisce, ma la comunità continua a giocare insieme.