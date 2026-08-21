Il Colonnello Stefano Gesuelli lascia il Comando della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Tesauro: “Cinque anni di impegno al servizio della comunità”   

CALTANISSETTA. Il Sindaco Walter Tesauro esprime il proprio ringraziamento al Colonnello Stefano Gesuelli, che nelle prossime settimane concluderà il proprio mandato alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, per assumere un nuovo e prestigioso incarico istituzionale.

Giunto al vertice delle Fiamme Gialle nissene nel settembre 2021, il Colonnello Gesuelli conclude un quinquennio caratterizzato da un intenso impegno operativo e istituzionale, nel segno della tutela della legalità economico-finanziaria, del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel tessuto produttivo e della salvaguardia del patrimonio pubblico e degli interessi dei cittadini.

Nel corso del suo mandato non è mancata una costante e proficua collaborazione con le istituzioni del territorio, accompagnata da importanti interventi finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture logistiche della Guardia di Finanza in provincia.

Nelle prossime settimane, la guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta sarà affidata al Tenente Colonnello Beppe La Sala.

Il Sindaco Walter Tesauro: “A nome dell’intera città di Caltanissetta desidero rivolgere il più sentito ringraziamento al Colonnello Stefano Gesuelli per il prezioso lavoro svolto in questi cinque anni alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. La sua professionalità, la dedizione alla tutela della legalità economica, il costante impegno nel contrasto a ogni forma di criminalità e la collaborazione con le istituzioni locali hanno rappresentato un importante punto di riferimento per la nostra comunità.



Al Colonnello Gesuelli rivolgo i più sinceri e affettuosi auguri per il nuovo e prestigioso incarico che si appresta a ricoprire, con la certezza che saprà mettere anche nella nuova esperienza le sue riconosciute qualità professionali e umane.

L’Amministrazione comunale conferma sin d’ora la propria piena disponibilità a proseguire nel percorso di collaborazione istituzionale, nell’interesse della sicurezza, della legalità , sviluppo e sostenibilità del nostro territorio.

Al Tenente Colonnello Beppe La Sala, che subentra alla guida del Comando, rinnovo sin d’ora la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire lungo il solco della collaborazione istituzionale, a presidio della sicurezza e dello sviluppo sano del nostro territorio».