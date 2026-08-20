Rai, Gasparri: “reputazione Ranucci sotto zero”

“‘Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori’?così potrebbe cominciare una nuova opera contemporanea che, dopo l’Orlando Furioso, ci descriva il ‘Sigfrido Furioso’. Ranucci sui palchi impreca contro la Rai, contro la politica, evoca conflitti nazionali, mondiali e intergalattici, non spiega invece le sue frequentazioni con Lavitola e con tanti altri personaggi. Non ci dice se con Lavitola parlassero dei servizi che andavano in onda su Report. Non si scusa per tutte le fanfaluche che ha diffuso su inventate eredità di Berlusconi affidate a personaggi inattendibili, su ‘piste nere’, sulle stragi mafiose contestate dalla magistratura seria. Ranucci non si scusa e non si spiega. Però frequentava pure la Boccia. Si annuncia un libro a quattro mani che però lui smentisce. E ci sono relazioni femminili di cui lui scrive nel suo libro, salvo definirle ‘vicende romanzate’ quando capisce che ci sono aspetti per lui spiacevoli. Ora si parla di stagiste, ci sono giornaliste che rilasciano interviste parlando dei suoi atteggiamenti più che censurabili. Sarà tutto falso. Intanto, come lui, raccontiamo, leggiamo, raccogliamo e poi alla fine ci affidiamo alla formula dubitativa: potrebbe non essere vero. Ma la Rai sta valutando tutti questi comportamenti? Non spetta alla politica decidere chi deve condurre questa o quella trasmissione. Ma se Ranucci si dovesse basare sul suo livello di reputazione, oggi sprofondato sottozero, sarebbe lui stesso a chiedere scusa a tutti e a prendersi una lunga e salutare pausa di riflessione. Intanto, leggiamo anche queste cronache di giornaliste che ci lasciano molto, molto perplessi. Ma su questo genere di argomenti non abbiamo mai fatto polemiche. Anche quando, nel passato, Ranucci fu chiamato in causa per le stesse tematiche”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.