Caltanissetta, addio a Tony Maganuco: morto in solitudine

La notizia della morte di Tony Maganuco, storico imprenditore dello spettacolo di Caltanissetta, è una di quelle che lasciano un sapore amaro, come una luce che si spegne in una stanza dove nessuno si è accorto che stava diventando buio. Da cinque giorni non rispondeva a nessuno, il corpo è stato rinvenuto dalla Polizia all’interno dell’abitazione.

Maganuco, figura molto conosciuta nell’ambiente degli eventi e delle produzioni artistiche, aveva subito un ictus nel luglio 2020. Si era parzialmente ripreso, abbastanza da tornare a camminare, a parlare, a provare a rimettere insieme i pezzi della sua quotidianità. Ma la malattia, spesso, non è l’unico nemico: lo è anche la solitudine.

Negli ultimi tempi Tony era stato lasciato solo, quasi dimenticato da quel mondo che per anni aveva animato con passione. Le telefonate erano diminuite, le visite quasi scomparse. La casa era diventata un guscio chiuso, un luogo dove il silenzio aveva preso il posto delle voci, dei progetti, delle serate di lavoro.

È stato trovato morto nella sua abitazione, in circostanze che non lasciano spazio a dubbi.

La morte, quando arriva così, non è solo un fatto di cronaca: è un monito. Racconta di una comunità che a volte non vede, non sente, non si accorge. Racconta di quanto fragile possa essere la rete di relazioni attorno a chi ha dato tanto e poi, all’improvviso, non trova più nessuno.

Caltanissetta perde un imprenditore che ha portato avanti iniziative, spettacoli, collaborazioni: nel suo settore, senza dubbio il migliore, il più lungimirante. Ma perde anche qualcosa di più: la consapevolezza che dietro ogni figura pubblica c’è una persona, con le sue fragilità, con il bisogno di essere sostenuta quando la vita si fa dura.

La morte di Tony Maganuco non è solo una notizia. È una domanda che resta sospesa: come può un uomo che ha riempito palchi e piazze finire i suoi giorni nel silenzio più totale?