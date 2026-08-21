Caltanissetta. Asili nido comunali, approvata la graduatoria definitiva: elenchi confermati, attività al via l’1 settembre

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha approvato la graduatoria per l’ammissione ai servizi degli asili nido comunali. La Direzione VII Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola, a seguito dell’iter procedurale che ha gestito, ha confermato integralmente gli elenchi già resi noti con la versione provvisoria: nei quindici giorni previsti dalla pubblicazione iniziale, infatti, non sono pervenute segnalazioni o richieste di correzione per eventuali errori materiali nella valutazione delle domande. Di conseguenza, i punteggi e le posizioni assegnate rimangono inalterati.

Con il perfezionamento di questo passaggio formale, gli uffici comunali sono già al lavoro per trasmettere la documentazione all’ente gestore, consentendo così il regolare avvio delle attività didattiche ed educative stabilito per il prossimo 1 settembre.

Soddisfazione per il risultato e per il rispetto dei tempi tecnici è stata espressa dall’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Ermanno Pasqualino:

«La conferma della graduatoria senza variazioni attesta la bontà, la precisione e la trasparenza del lavoro svolto fin dal primo momento dai nostri uffici. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale della struttura e, in modo particolare, alla Dott.ssa Paola Città per l’impegno minuzioso e la professionalità dimostrata nel curare ogni dettaglio dell’istruttoria.

Ora guardiamo avanti con entusiasmo: siamo pronti a comunicare formalmente tutti i dati all’ente gestore per far sì che l’1 settembre i nostri nidi possano accogliere i bambini e le loro famiglie nelle migliori condizioni possibili, garantendo un servizio essenziale per la comunità e per il supporto ai genitori».