Dramma per una famiglia del Nisseno in Lombardia: la casa distrutta da un rogo; avviata raccolta di fondi

L’ente comunale lombardo ha avviato le verifiche tecniche e ci saranno approfondimenti sulle cause del devastante rogo. E’ stata avviata una raccolta fondi

Un rogo ha distrutto la loro abitazione e quelle attigue a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Un’intera famiglia gelese, che ormai vive stabilmente nella provincia meneghina, ha dovuto lasciare l’immobile, irrimediabilmente compromesso.

Rocco Di Caro, la moglie e i tre figli, attualmente, vengono ospitati in una struttura alberghiera. L’ente comunale lombardo ha avviato le verifiche tecniche e ci saranno approfondimenti sulle cause del devastante rogo. Per dare un supporto alla famiglia Di Caro, è stata avviata una raccolta fondi, accessibile al seguente link. https://gofund.me/f268e73e5. (Quotidiano di Gela).