Ruba una capra ad una fattoria didattica e la abusa sessualmente per due volte: arrestato romeno

Un operaio romeno di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri Forestali a Zagarolo per reiterati episodi di maltrattamento di animali e violazione di domicilio. Secondo gli accertamenti dei militari, supportati da testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, l’indagato avrebbe fatto irruzione in una fattoria didattica sottraendo per due volte una capra e abusando sessualmente di lei.

L’attività investigativa ha preso avvio nel mese di maggio, a seguito della scomparsa di una giovane capra da una struttura ricettiva della zona, presso la quale sono ospitati diversi animali a fini didattici.

Il proprietario della struttura aveva riscontrato il danneggiamento della recinzione e la scomparsa dell’animale. Il giorno successivo, un operaio di una vicina azienda riferiva di aver rinvenuto la capra all’interno della propria proprietà e provvedeva a restituirla.

Le condizioni dell’animale, tuttavia, destavano particolare preoccupazione: la capra appariva fortemente impaurita, tremava e rifiutava il cibo. Gli accertamenti veterinari evidenziavano gravi lesioni, riconducibili a un’aggressione e a reiterati maltrattamenti in particolare le gravi lesioni agli organi sessuali dell’animale risultano compatibili con abusi di natura sessuale, escludendo l’aggressione da parte di altri animali.

A distanza di alcune settimane si verificava un episodio analogo: la recinzione veniva nuovamente forzata e una capra scompariva. Anche in questa circostanza, lo stesso soggetto riferiva di aver rinvenuto l’animale, questa volta all’interno di un capanno per gli attrezzi, provvedendo a riconsegnarlo al proprietario. I successivi accertamenti veterinari confermavano la presenza di ulteriori gravi lesioni.

Alla luce della reiterazione degli episodi, venivano interessati i Carabinieri Forestali di Palestrina, che avviavano un’attività investigativa attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini della videosorveglianza installata presso la struttura.

La svolta nelle indagini giungeva alla fine di luglio, quando le telecamere, attive anche nelle ore notturne, documentavano l’ingresso all’interno del recinto dell’uomo, nato in Romania e successivamente divenuto cittadino italiano.

L’uomo, apparso in stato di alterazione alcolica, tentava di avvicinare e afferrare una delle capre, senza riuscirvi. L’animale riusciva a sottrarsi all’uomo, che si dirigeva quindi verso il recinto destinato agli asini.

La mattina successiva, una femmina di asino veniva rinvenuta legata e immobilizzata.

Gli elementi acquisiti attraverso le immagini della videosorveglianza, unitamente agli accertamenti veterinari, consentivano ai militari di ricostruire la sequenza degli episodi e di individuare il soggetto ritenuto responsabile.

Al termine delle attività investigative, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Palestrina deferivano l’uomo, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica competente per i reati di violazione di domicilio e maltrattamento di animali.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri incoraggiano chiunque – anche attraverso il numero gratuito di emergenza ambientale 1515 dei Carabinieri Forestali – a segnalare alle Autorità i comportamenti eventuali presunti illeciti che possono anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali, agli animali o alla salute di chi abita quel territorio.