Serradifalco. Il 29 agosto prima Sfilata Equestre in onore del Patrono San Leonardo Abate

SERRADIFALCO. Radici al Quadrato, l’associazione che opera nel territorio per il territorio, propone per sabato 29 agosto la Prima Sfilata Equestre. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Scuderia Giuseppe Ferrara e Paolo Cipollina e con il patrocinio del Comune di Serradifalco.

Un appuntamento speciale dedicato alla passione per i cavalli, alle tradizioni del territorio e alla bellezza della cultura siciliana. Una serata da vivere insieme tra eleganza, devozione, musica e colori. L’evento prenderà il via alle 18,30 con il raduno dei cavalli presso il Piazzale Miniera Rabbione.

Alle19,30 partenza della sfilata verso Via Cavalieri di Vittorio Veneto. La serata sarà accompagnata dalla voce di Totò Cipolla e impreziosita dalla presenza dei suggestivi carretti siciliani, simbolo autentico dell’identità e delle radici siciliane.