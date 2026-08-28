Mussomeli, Piazza Roma e centro storico invasi, in notturna, dai ragazzi della Caccia al Tesoro organizzata da Officina 93014



MUSSOMELI – CU CERCA TROVA. Ed in effetti è così. Circa duecento ragazzi, e per l’esattezza 180, sono stati presenti, nella centralissima Piazza Roma, semideserta nella sua quotidianità, ma per l’occasione vivace e trafficata come una volta e sviluppatasi per tutto il centro storico con inizio, appunto dalla Piazza Roma. Ad organizzare l’evento è stata la nuova associazione “Officina 93014”, di cui è presidente Mario Piazza, Francesca Sorce segretaria e Flavio Modica coordinatore che rappresentano il direttivo dell’Associazione. sono stati presenti ragazzi e ragazze impegnati in una CACCIA AL TESORO alla riscoperta di cultura, attualità, storia territorio e tante altre cose ancora. Ragazzi che hanno mostrato le loro potenzialità, hanno saputo fare anche lavoro di squadra e che hanno condiviso il piacere dello stare bene insieme contribuendo anche alla crescita sociale del territorio. “ Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione -ha commentato il coiordinatore Flavio Modica -182 partecipanti suddivisi in 17 squadre. Un coinvolgimento di tutte le fasce d’età, partendo dai 16enni arrivando ai 35/36 anni, qualcosa di spettacolare. La caccia ha avuto l’obiettivo di conoscere il nostro territorio, le nostre origini e i nostri luoghi e quartieri. Perché per cambiare il nostro futuro, abbiamo l necessità di conoscere il futuro. La caccia è durata tutta la notte, fino alle prime ore del mattino (orario di chiusura 5.00). Sisfazione è stata espressa sul social anche dal giovane assessore allo Sport e spettacolo Salvatore Castiglione che così ha commentato: “Può una semplice caccia al tesoro coinvolgere più di 180 giovani, 17 squadre e trasformare per una notte intera il centro storico di Mussomeli in un luogo di gioco, condivisione e divertimento? La risposta è sì. Dalle 20:00 alle 6:00 del mattino, i ragazzi, i giovani di Mussomeli, hanno animato il centro storico, sfidandosi a colpi di storia, leggende, enigmi e divertimento, riscoprendo angoli e racconti della nostra città. L’Assessore Castiglione si è congratulato con gli organizzatori della Caccia al tesoro, e precisamente i ragazzi dell’Associazione “Officina 93014”, che quest’anno hanno già realizzato diversi eventi, dimostrando entusiasmo, capacità e tanta voglia di fare. A loro va la piena fiducia di tutta l’Amministrazione, perché crediamo che dare spazio e responsabilità ai giovani significhi investire concretamente nel futuro della nostra comunità. A volte pensiamo che i giovani siano il problema. Loro, invece, sono la soluzione”. Va sottolineato che vincitrice del Torneo “Chi cerca trova” è stata la squadra “La Grande Skammata” con i suoi protagonisti Giuseppe Callari, Alessia Alongi, Maria Luisa Cardinale, Salvatore Alongi, Francesco Catalano, Simone Bellanca, Aurora Piazza, Mario Aina, Gero Frangiamore, Vincenzo Antinoro, Carla Di Pasquale, Alessandro Schifano, Letizia Ricotta. Per loro congratulazioni ed invito ad un giropizza da parte degli organizzatori, soddisfatti per la numerosa partecipazione.

