Serradifalco. I ringraziamenti dell’associazione Circolo Artigiani San Giuseppe alla Congregazione “Gesù Maria e Giuseppe” per l’accoglienza ricevuta per la festa del Santo Patriarca a Villalba

SERRADIFALCO. All’indomani del gemellaggio tra le confraternite di Villalba e Serradifalco, il Consiglio di amministrazione dell’associazione Circolo artigiani San Giuseppe di Serradifalco nella persona del presidente del Giuseppe Licalsi e del presidente dell’Associazione Ferdinando Castania ha inteso ringraziare la Congregazione “Gesù, Maria e Giuseppe”, il parroco Marko Cosentino, l’amministrazione comunale e il sindaco di Villaba per la splendida accoglienza ricevuta in occasione della Festa di San Giuseppe a Villalba.

“La vostra ospitalità, la cura delle celebrazioni sono state una testimonianza luminosa di fede e tradizione; ci avete fatti sentire non ospiti ma di famiglia, abbiamo potuto ammirare non solo la bellezza della festa, ma anche la fede viva, la generosità e lo spirito di comunione che anima la vostra Comunità; grati per tutto, ci affidiamo alla protezione del nostro Patriarca San Giuseppe”. Il presidente Giuseppe Licalsi, infine, ha ringraziato i soci del Circolo per aver condiviso questo importante momento di gemellaggio, ma anche il sindaco Leonardo Burgio, il vice sindaco Basilio Martino e tutta l’amministrazione comunale e la presidente della Pro Loco Piera Iannello per aver sostenuto l’iniziativa.