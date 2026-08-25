Riesi: Altariva Riesi, al via la nuova avventura calcistica in terza categoria

È pronta a partire la nuova avventura calcistica dell’Altariva Riesi, società sportiva nata con l’obiettivo di riportare entusiasmo e partecipazione nel calcio locale e di costruire, nel tempo, un progetto solido e ambizioso. La società è stata fondata dal presidente Giuseppe Toscano, dal vicepresidente Giuseppe Patri e dal segretario Davide Mallia, affiancati da uno staff tecnico che vede alla guida della prima squadra l’allenatore Gianluca Toscano, coadiuvato dal vice allenatore Giovanni Vasta e dal preparatore atletico Angelo Bellina. Particolare attenzione sarà dedicata anche al settore giovanile, le cui attività prenderanno ufficialmente il via nel corso del mese di settembre. Il settore sarà curato da Tonino Giannone, Eraldo Marino, Ivan Sgroppo e Filippo Di Leo, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani allo sport e accompagnarli in un percorso di crescita non soltanto sportiva, ma anche personale. A completare l’organigramma societario sono i dirigenti Ivan Mirisola, Salvatore Cutaia, Carmelo Vasta, Mattia Pistone, Salvatore Giaquinta e Salvuccio Lo Maglio, con Mattia Pistone che ricoprirà anche il ruolo di medico di riferimento della società. Il primo importante appuntamento è fissato per martedì 1 settembre alle ore 20.30, quando prenderà ufficialmente il via la preparazione della prima squadra presso il campo sportivo di Riesi, in vista del campionato di Terza Categoria, la cui partenza è prevista nel mese di ottobre. Una rosa di 25 giocatori inizierà quindi il percorso di preparazione atletica e tecnica. Il gruppo è composto prevalentemente da giovani, molti dei quali studenti, ai quali si affiancheranno alcuni calciatori di maggiore esperienza. Una rosa eterogenea che Mister Gianluca Toscano sarà chiamato a guidare e valorizzare, dando vita a una squadra competitiva ma, soprattutto, unita e motivata. L’Altariva Riesi nasce infatti con un progetto ambizioso di medio-lungo termine. L’obiettivo principale è quello di valorizzare i giovani del territorio, offrendo loro la possibilità di praticare sport in un ambiente sano, favorendo aggregazione, inclusione e socializzazione. Il calcio, dunque, come strumento di crescita e di comunità, con la volontà di costruire passo dopo passo una realtà capace di rappresentare Riesi e di coinvolgere le nuove generazioni. Per l’Altariva Riesi sta quindi per iniziare una nuova pagina di storia sportiva. La prima sfida sarà quella della Terza Categoria, ma il progetto guarda già al futuro, con la convinzione che dai giovani, dal lavoro e dalla passione possa nascere una squadra e, soprattutto, una grande famiglia sportiva.