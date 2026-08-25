Contromano e positivo ad alcol e droghe si schianta su una Fiat Panda: morti coniugi di 51 e 47 anni

Non solo era alla guida contromano di una Mercedes, ma sarebbe stato anche positivo ad alcol e droghe: per questo motivo, dopo aver travolto e ucciso due coniugi, che erano a bordo di una Fiat Panda, è stato arrestato.

E’ l’incredibile tragico epilogo di un incidente nel quale la Fiat Panda, che procedeva regolarmente, si è scontrata con la Mercedes di un 41enne tra Salice Salentino e Veglie, nel Leccese che, invece, era contromano. I coniugi, di 51 e 47 anni, sono morti nell’incidente stradale sulla Provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie, nel Leccese. La loro Fiat Panda si è scontrata con la Mercedes di un 41enne del comune brindisino di San Pietro Vernotico, che viaggiava contromano.

Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale ed è attualmente piantonato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato trasportato in codice rosso per le ferite riportate ed è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e alcol. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dei due coniugi dall’auto, insieme ai carabinieri della stazione di Salice Salentino e a un equipaggio della sezione Radiomobile che hanno effettuato i rilievi a proposito di un incidente stradale che, per dinamica ed epilogo ha fatto parecchio discutere.