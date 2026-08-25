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Coppia di turisti in difficoltà in mare: bagnino salva la donna poi torna in acqua per il marito, ma annegano entrambi

Redazione 1

Coppia di turisti in difficoltà in mare: bagnino salva la donna poi torna in acqua per il marito, ma annegano entrambi

Mar, 25/08/2026 - 17:37

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E’ stato di due morti, un bagnino di 62 anni e un turista di 66 anni, il tragico bilancio di un tentativo di salvataggio di una persona in mare. Si tratta di un  assistente ai bagnanti e un turista che hanno perso la vita in un tentativo di salvataggio. E’ accaduto ad Andora, nel savonese.

Qui un uomo e sua moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino, accortosi della situazione di difficoltà in acqua della coppia, si è tuffato in mare riuscendo a riportare a riva la donna; dopo di che è tornato in mare per soccorrere il marito.

Il soccorso di quest’ultimo, tuttavia, è risultato alquanto impegnativo, al punto che sono annegati entrambi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimare le due vittime prima di dichiararne il decesso. Da capire se i due sono morti per lo sforzo sostenuto oppure per la forza del mare.

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