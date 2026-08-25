Tragedia della strada: bimba di 4 anni muore dopo essere stata investita da una moto

Una tragedia assurda quella che s’è consumata nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi, in provincia dell’Aquila. Qui ha perso la vita una bimba di 4 anni dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuto inizialmente il 118, dopo di che s’è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un’ora, ma ogni intervento si è purtroppo rivelato inutile. Il cuore della piccola, infatti, ha smesso di battere.

Sul luogo del tragico incidente sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.