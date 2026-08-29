Ricordato a Palermo Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia 35 anni fa

Sono passati 35 anni dall’omicidio a Palermo di Libero Grassi, l’imprenditore assassinato dalla mafia perchè si era rifiutato di pagare il pizzo. Questa mattina alle 7.30, l’ora dell’omicidio, Grassi è stato ricordato in via Vittorio Alfieri dove il commando entrò in azione. I figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede come ogni anno e affisso il manifesto scritto a mano – perché la famiglia non ha mai voluto una targa – con cui si ricorda l’imprenditore. “Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall’omertà dell’associazione degli industriali, dall’indifferenza dei partiti, dall’assenza dello Stato”, si legge. Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, l’assessore regionale Nuccia Albano, l’assessore comunale Maurizio Carta, Antonio Balsamo presidente della corte d’appello, il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, i vertici di guardia di finanza, carabinieri e polizia, Tano Grasso, presidente onorario del Fai, la Federazione antiracket italiana, Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia dell’Ars e Leoluca Orlando, eurodeputato. (ANSA).