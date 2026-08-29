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Mafia, Piantedosi: “A 35 anni dall’attentato di via Alfieri a Palermo il nostro debito di riconoscenza verso Libero Grassi resta immutato”

Redazione 3

Mafia, Piantedosi: “A 35 anni dall’attentato di via Alfieri a Palermo il nostro debito di riconoscenza verso Libero Grassi resta immutato”

Sab, 29/08/2026 - 09:38

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“Sono trascorsi 35 anni dall’attentato di via Alfieri a Palermo, ma il nostro debito di riconoscenza verso Libero Grassi resta immutato. Il rifiuto dell’imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il suo coraggio è uno sprone a non abbassare mai la guardia e continuare a lavorare con determinazione per rendere sempre più efficace e incisiva l’azione di contrasto alle mafie. Ed è lungo questa direzione che fin dall’inizio del nostro mandato ci stiamo muovendo, rafforzando la risposta dello Stato contro la criminalità organizzata e potenziando le misure per restituire alla collettività i patrimoni confiscati. Grazie al loro riutilizzo trasformiamo quelli che erano simboli del potere criminale in presidi di legalità, sviluppo e coesione sociale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. (Adnkronos)

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