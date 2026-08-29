Picchia la moglie davanti al figlio minorenne, arrestato dai carabinieri nel Messinese

Un 48enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Milazzo, nel Messinese, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie. L’arresto è stato eseguito dai militari del nucleo Radiomobile, intervenuti nell’abitazione dei coniugi dopo che i sanitari del 118 avevano segnalato una lite in famiglia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite il 48enne avrebbe colpito con un pugno al volto la moglie, incurante della presenza del figlio minorenne della coppia. La donna, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale, l’uomo nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. (Adnkronos)