Intelligenza artificiale per le PMI: come l’innovazione guidata digitalizza le imprese La trasformazione digitale non è più una prerogativa riservata alle grandi multinazionali. Per le piccole e medie imprese italiane, l'adozione dell'intelligenza artificiale si sta rivelando un fattore determinante per ottimizzare le risorse, ridurre i costi e incrementare la produttività complessiva.

Condividi su: