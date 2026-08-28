Caltanissetta, gli studenti dell’Istituto “Manzoni-Juvara” protagonisti della solidarietà: nasce “Uno zaino per amico”

CALTANISSETTA – Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Manzoni e F. Juvara” di Caltanissetta, grazie al progetto Get-Up del Centro DesTEENazione di Caltanissetta, hanno realizzato un’importante iniziativa di solidarietà dal titolo “Uno zaino per amico: DesTEENazione Scuola”.

L’obiettivo dei giovani partecipanti al progetto Get-Up è offrire un sostegno concreto alle famiglie, contribuendo a ridurre i costi sostenuti per l’acquisto del materiale scolastico. L’iniziativa prevede la consegna di un kit scolastico completo per la scuola elementare, pensato per accompagnare gli studenti durante il nuovo anno scolastico.

Ogni kit comprende uno zaino, 20 quadernoni, un astuccio completo di tutto il necessario, una borraccia, un portamerenda e un diario.

Il progetto, ideato, progettato e implementato dagli stessi studenti delle classi III A e IV A del Liceo delle Scienze Umane, con il supporto del team educativo Get-Up e dei docenti, non si limita alla semplice donazione di materiale scolastico, ma vuole dare il via alla costruzione di una comunità educante più attenta e consapevole.

Per questo la scuola, insieme allo spazio del Comune “DesTEENazione” e ad altri enti del territorio, si impegnerà nella sottoscrizione di un Patto Educativo di Comunità.

Per prendere visione e sottoscrivere il Patto Educativo di Comunità:

https://drive.google.com/drive/folders/1exvch0fLAEr92Ru0kXH9Ndkg9eAdNtt4?usp=sharing



L’iniziativa rappresenta infatti un esempio concreto di solidarietà, partecipazione e attenzione ai bisogni delle famiglie.



Attraverso “Uno zaino per amico: DesTEENazione Scuola”, i giovani dimostrano così di poter essere protagonisti di azioni positive per il territorio, mettendo a disposizione idee, energie e sensibilità per costruire una comunità più attenta e inclusiva.

La distribuzione del kit scolastico si terrà il 3 e 4 settembre presso lo Spazio Multifunzionale di esperienza DesTEENazione, dalle 16.30 alle 20.30, in via Cittadella a Caltanissetta.



Le famiglie, indicate da organizzazioni del territorio impegnate nel contrasto alla povertà, potranno venire insieme ai propri bambini e approfittare dell’occasione per vivere un momento ricreativo all’interno del Centro, in un ambiente accogliente e pensato per i ragazzi.

Sarà, inoltre, un’opportunità per conoscere da vicino tutte le attività e i servizi gratuiti che DesTEENazione mette a disposizione dei giovani dagli 11 ai 21 anni, delle loro famiglie e di tutta la comunità.

Gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Manzoni-Juvara” animeranno anche i pomeriggi di consegna e saranno presenti in prima persona, in quanto cittadini attivi nella costruzione di un presente e di un futuro migliore.