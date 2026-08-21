Butera. Il sindaco sul rinvio in consiglio della modifica del regolamento sulla riscossione coattiva: “Una prima stima calcola mancato incasso compreso tra i 100 e i 180 mila euro”

BUTERA. Nota polemica del sindaco Giovanni Zuccalà in merito al rinvio in consiglio comunale del punto riguardante la modifica parziale del regolamento sulla riscossione coattiva. Il primo cittadino buterese, commentandolo, ha sottolineato: “È ormai ufficiale. Il rinvio del Consiglio Comunale sul punto “modifica parziale del regolamento sulla riscossione coattiva”, che avrebbe portato benefici ai cittadini virtuosi e premialità per l’Ente, ha di fatto escluso Butera dai privilegi finanziari previsti, per mancata approvazione entro i termini di legge”.

Per Giovanni Zuccalà: “Così , mentre l’Amministrazione si prodiga per ottenere finanziamenti, l’opposizione fa perdere liquidità con danno verso la città e i cittadini. Una prima stima calcola un mancato incasso compreso tra i 100.000 e i 180.000 euro. Questa non è opposizione, ma distruzione”. Parole politicamente dure quelle del sindaco che ha poi concluso la propria riflessione con una frase tagliente quanto sibillina: “Meditate gente, meditate. E poi votate”.