Calcio giovanile. La Polisportiva Nissena, nel 25° anniversario della sua costituzione, propone la gratuità per tutta la stagione sportiva

La Polisportiva Nissena, il cui responsabile tecnico è Fabrizio Ponticello, anche per la nuova stagione sportiva, sarà ai nastri di partenza dei campionati giovanili portando avanti una tradizione calcistica che, ormai, va avanti da anni a Caltanissetta. In particolare Fabrizio Ponticello ha comunicato che il prossimo 3 settembre riprenderà l’attività calcistica per tutti i bambini/bambine e ragazzi/ragazze di età compresa da 5 a 17 anni. In occasione del 25° anniversario della costituzione della società (società calcistica più longeva a Caltanissetta), tutti i partecipanti godranno della gratuità per l’intera stagione sportiva (dal 3 settembre 2026 al 15/06/2027).

Dunque, un’occasione importante per tante famiglie nissene che potranno mandare i loro figli a scuola calcio gratuitamente potendo contare su una società e su tecnici che vantano un curriculum di tutto valore e professionalità. L’attività verrà svolta presso l’impianto sportivo comunale polivalente “M. Amari” sito in Via Portella della Ginestra. Per info telefonare al n. 3382447223 – Ponticello Fabrizio.