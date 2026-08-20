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Bimba morta a Palermo, Sicilia fanalino di coda per vaccinazioni in età pediatrica

Redazione

Bimba morta a Palermo, Sicilia fanalino di coda per vaccinazioni in età pediatrica

Gio, 20/08/2026 - 17:30

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La Sicilia è fanalino di coda in Italia per la copertura vaccinale in età pediatrica.   È quanto emerge dall’ultimo report, riferito al 2024 diffuso dal ministero della Salute relativo alle vaccinazioni in età pediatrica e dell’adolescenza  per i nati nel 2022. Il tema si ripropone dopo la morte della bimba di 4 anni che non era stata vaccinata e che sarebbe deceduta per difterite.    La percentuale di adesione al ciclo vaccinale completo di tre dosi contro polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B è dell’85,13%, la più  bassa in Italia, contro la media nazionale del 94,46%.     

Percentuali sensibilmente in crescita, 87,98%, ma sempre sotto la media nazionale di oltre 6 punti, per le vaccinazioni  contro il morbillo, parotite, rosolia, varicella (una dose entro  24 mesi).  Per i nati nel 2021, invece, la protezione vaccinale oscilla tra l’89,49% e il 91,16% – peggio della Sicilia c’è solo la  provincia autonoma di Bolzano – rispetto alla media nazionale di  poco oltre il 95%.         

Decisamente meglio le percentuali per i nati nel 2020, dove la Sicilia, invece, per la maggior parte delle coperture  vaccinali, pur rimanendo in bassa classifica, supera il 93% (95%  la media nazionale).      

 Sicilia ancora ultima, con una percentuale che non supera il  68% (media nazionale sopra l’84%) per le vaccinazioni eseguite  sui bambini di 5-6 anni: seconda dose contro morbillo, parotite,  rosolia e varicella; quarta dose difterite, tetano, pertosse e  polio. Per la copertura vaccinale sui sedicenni, infine, le  percentuali crollano al 25% (la media nazionale è al 65,6%) per  la quinta dose contro difterite, tetano e pertosse, e sale fino  al 96,34% per la prima dose morbillo e 86,05% per la seconda  dose, mentre per i diciottenni non va oltre 37% (media nazionale  tra il 69 e il 72%) la copertura con la quinta dose contro  difterite, tetano e pertosse. Percentuale che sale all’85% con la prima dose per combattere il morbillo e 78% per la seconda dose.

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