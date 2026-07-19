Ufficiale. Alla Nissa raduno fissato per il 23 luglio allo stadio “Marco Tomaselli”: ecco i convocati

La Nissa si radunerà il prossimo 23 luglio alle ore 17 presso lo stadio “Marco Tomaselli”. Sarà questo il primo atti della nuova stagione sportiva 2026/2027, che vedrà i colori biancoscudati affrontare il campionato di Serie D con entusiasmo, ambizione e la voglia di regalare nuove emozioni ai propri tifosi. È il momento in cui si ricomincia a sognare. Il momento in cui sacrificio, lavoro e appartenenza si trasformano in un unico obiettivo: onorare la maglia biancoscudata e rendere orgogliosa un’intera città.

Il patron Luca Giovannone ha sottolineato: <Inizia un nuovo percorso fatto di impegno, passione e responsabilità. Abbiamo costruito un gruppo con valori importanti e siamo pronti a lavorare con determinazione per rappresentare al meglio questa società e questa città. Ai nostri tifosi chiediamo di essere, come sempre, il dodicesimo uomo in campo: insieme possiamo vivere una stagione speciale>.

Questo l’elenco dei convocati per il raduno della stagione 2026/2027:

Portieri: Butano (2008), Ukelis (2008), Campolo (2008) e Velardita (2009).

Difensori: Tamajo (2007), Delmiglio (2007), Provenza (2007), Cusumano, Maltese, Bruno

Centrocampisti: Rapisarda, Bello (2006), Massei (2008), Dimitrișin (2007), Onda (2006), Palermo, Provenzano, Agnello, Pane, Riccobene (2008).

Attaccanti: De Felice, Alagna, Panattoni, Zaid Cissé, Terranova, Kragl, Catalano.