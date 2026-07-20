Santa Caterina. Cittadini residenti in Venezuela. La minoranza consiliare: “Amministrazione chiarisca tempi, modalità e strumenti degli interventi annunciati”

SANTA CATERINA. Il gruppo di minoranza composto dai consiglieri Antonino Fiaccato, Lorena Di Gangi, Agatino Macaluso e Salvatore Falzone ha sottolineato in una nota pubblicata nella sua pagina facebook che lo scorso 29 giugno 2026, come consiglieri comunali di minoranza, hanno presentato un’interpellanza con contestuale proposta di deliberazione, chiedendo all’Amministrazione comunale interventi urgenti a sostegno dei nostri concittadini residenti in Venezuela e delle loro famiglie.

Hanno proposto la verifica immediata delle condizioni di salute e sicurezza dei cittadini caterinesi residenti in Venezuela; l’istituzione di punti comunali per la raccolta di farmaci, presidi medici e beni di prima necessità; la creazione di una rete di sostegno con Caritas e parrocchie per aiutare le famiglie del nostro territorio; la predisposizione di protocolli di accoglienza e assistenza per eventuali nuclei familiari costretti a rientrare.

“A seguito della nostra interpellanza – si legge nella nota – l’Amministrazione comunale ha avviato alcune iniziative: un primo segnale che accogliamo positivamente. Rimaniamo, tuttavia, in attesa di risposte concrete e puntuali in sede di Consiglio comunale, affinché vengano chiariti tempi, modalità e strumenti degli interventi annunciati. In momenti così drammatici, la solidarietà non può avere colori politici. Santa Caterina Villarmosa è e deve essere vicina ai propri figli, ovunque essi si trovino.