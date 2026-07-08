Serie D. Il Gela ha completato le operazioni necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di serie D

La società Gela Calcio ha comunicato di aver completato tutte le operazioni necessarie all’iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione 2026/2027. Lo ha annunciato il presidente dott. Maurizio Melfa (nella foto).

La nuova proprietà, ha onorato gli impegni assunti: sono stati saldati tutti i debiti sportivi pregressi e sono state finalizzate le procedure richieste per la partecipazione al campionato.La documentazione prevista è stata predisposta e trasmessa nei termini, a garanzia della piena regolarità della posizione societaria.

È un passaggio che riporta ordine e chiarezza, e che consegna alla città un club pronto a ripartire su basi solide. Il Gela riparte dai propri tifosi e dalla propria gente, con la volontà di costruire con serietà la stagione che verrà.La società ringrazia quanti, in queste settimane, hanno atteso con fiducia e hanno scelto di supportare il nuovo progetto ‘Gela Calcio’.