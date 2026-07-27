Serie D. Alla Nissa visite mediche ok: i giocatori della rosa tutti idonei per la stagione sportiva 2026/2027

Si sono svolte stamani presso l’ambulatorio di Medicina dello Sport del dott. Salvatore Galiano (nella foto), le visite mediche di rito dello staff tecnico e dei calciatori biancoscudati, in vista dell’inizio della stagione sportiva 2026/2027. Tutti i controlli clinici e gli accertamenti effettuati hanno dato esito positivo, consentendo al gruppo di proseguire regolarmente il programma di preparazione.

Le visite mediche sono state coordinate dal segretario generale Maurizio Lamendola. Presenti anche il dott. Angelo Lo Cicero, dirigente medico della NISSA per la stagione 2026/2027, e il dott. Salvatore Galiano, che ha seguito con la consueta professionalità tutte le operazioni sanitarie.

La società biancoscudata ha inteso ringraziare il dott. Galiano per l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrati, così come il dott. Lo Cicero e il segretario generale Lamendola per il prezioso lavoro di coordinamento e supporto svolto per consentire a tutti i giocatori della rosa di svolgere le relative visite mediche.