Caltanissetta, fornitura di droga per detenuto del Minorile: chiesto processo per 6

La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone nell’inchiesta su un presunto giro di droga diretto a un detenuto dell’istituto penale per minorenni della citta’. Tutti sono di Agrigento, tranne uno che e’ di Trapani. Secondo l’accusa, i sei avrebbero avuto un ruolo in due episodi distinti della primavera 2022.

Nel primo, del 24 marzo, due degli indagati avrebbero consegnato la droga a uno co-indagato nei pressi del carcere e questi l’avrebbe poi passata a un altro, gia’ detenuto all’interno dell’istituto. Nel secondo, del 7 aprile, in tre avrebbero lanciato hashish oltre le mura del carcere, ancora per il recluso. A rafforzare la ricostruzione investigativa sarebbero state anche le telecamere piazzate all’esterno dell’istituto, che avrebbero ripreso i movimenti ritenuti significativi dagli investigatori.