Promozione. Al Serradifalco Calcio stage partecipato allo stadio “Antonio Alaimo”: la soddisfazione della società

Uno stage parecchio partecipato e intenso, quello che ha organizzato il Serradifalco Calcio del presidente Tonino Cavaleri nello stadio comunale Antonio Alaimo. Accolti e conosciuti da vicino tanti nuovi talenti da poter inserire nel nuovo progetto sportivo.

La dirigenza ha commentato soddisfatta: “Vedere così tanti giovani scendere in campo con determinazione, impegno e il desiderio di dimostrare il proprio valore è stato motivo di grande soddisfazione per tutta la società; un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, che hanno affrontato questa giornata con serietà, rispetto e tanta passione per il calcio. Indipendentemente dall’esito dello stage, avete dimostrato coraggio e voglia di migliorare, qualità che rappresentano il primo passo per crescere come calciatori e come persone”.

Grande l’impegno posto in essere dal tecnico Gianfilippo Di Matteo e dal Responsabile del Settore Giovanile Salvatore Caramanna, oltre che dell’area tecnica che hanno seguito con attenzione ogni fase dello stage, valutando con cura tutti i ragazzi presenti. (Foto Serradifalco Calcio).