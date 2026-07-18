Gela, in tribunale una targa in memoria di Gaetano Giordano: commerciante ucciso dalla mafia per aver detto di No al pizzo

Una targa commemorativa, in onore del commerciante di Gela (Caltanissetta) Gaetano Giordano, ucciso dai killer di mafia nel novembre del 1992, sarà collocata nel tribunale gelese. L’iniziativa è prevista per domani, 19 luglio, nell’ambito delle manifestazioni in ricordo della strage di via D’Amelio, a Palermo, quando persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Giordano venne ucciso dalla mafia, a Gela, perché si oppose alle richieste di pizzo. L’agguato a suo danno, come emerse dalle inchieste successive, doveva servire da monito per tutti gli altri esercenti gelesi. Da allora, la famiglia del commerciante, soprattutto la moglie Franca Evangelista e i figli, ha avviato una lunga azione di contrasto ai clan e di sensibilizzazione, alla base anche della successiva nascita dell’associazione antiracket locale. L’iniziativa prevista in tribunale, a Gela, è stata voluta dalla sezione di Caltanissetta dell’Anm, con il sostegno della procura gelese, del presidente del tribunale e di tutti gli organi rappresentativi. (ANSA).