Nuovo tecnico per la Caterinese: affidata la guida della prima squadra a Salvatore Falzone

Novità in casa Caterinese. In settimana si è tenuta la riunione dirigenziale della società. Dopo un’attenta valutazione, la dirigenza ha deciso all’unanimità di affidare la guida tecnica della squadra per il prossimo campionato di Seconda Categoria al tecnico Salvatore Falzone.

La società ha scelto una figura seria, capace e di grande competenza, con l’obiettivo comune di guidare la Caterinese verso traguardi prestigiosi e puntare con decisione alla scalata verso la Prima Categoria.

La carriera di Mister Falzone parla chiaro, con un lungo percorso tra le realtà locali:

• Sporting Club S. Caterina (13 anni)

• Aldo Moro S. Caterina

• Invicta CL

• Don Bosco CL

• Juvenissa CL

• Atletico Caltanissetta

• Nissa

A Mister Falzone sono giunti i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la dirigenza, dello staff e dell’intera tifoseria. Quanto prima la società, d’intesa con il nuovo tecnico, definirà anche l’organigramma della rosa di prima squadra stabilendo le riconferme e le novità da inserire per la nuova stagione.