Motori. Il nisseno Di Caro a Rieti per stupire: il giovane driver nisseno al volante della Nova Proto NP03 vuol continuare a vincere

C’è un podio che Andrea Di Caro ricorda con particolare soddisfazione. Quello conquistato dodici mesi fa alla Rieti-Terminillo, quando il giovane talento nisseno riuscì a sorprendere tutti centrando uno straordinario terzo posto assoluto al termine di una delle gare più imprevedibili della stagione.

Adesso il portacolori della Best Lap torna sul tracciato laziale per il quinto round del Campionato Italiano Supersalita con un bagaglio di esperienza ancora maggiore e con una stagione fin qui praticamente perfetta, caratterizzata da una lunga serie di successi e da continui record di categoria al volante della Nova Proto NP03 Aprilia.

Il ricordo della gara dello scorso anno è ancora vivido. Un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, arrivato proprio nei momenti decisivi della competizione, modificò radicalmente lo scenario della gara. In quella circostanza Di Caro fu tra i pochi ad avere la prontezza di interpretare immediatamente l’evoluzione della situazione, trovando il giusto equilibrio tra coraggio e gestione del rischio. Una scelta che gli consentì di capitalizzare al massimo le condizioni del momento e conquistare un prestigiosissimo podio assoluto.

Un risultato che ha rappresentato una svolta importante nella crescita del giovane siciliano e che oggi costituisce un ulteriore stimolo in vista del ritorno sul Terminillo.

La cronoscalata reatina, al pari della Trento-Bondone, si disputa su una gara unica in virtù della lunghezza del percorso. Una caratteristica che rende fondamentale trovare immediatamente il giusto ritmo, senza la possibilità di correggere eventuali errori nella seconda salita. Le analogie con il Bondone, però, si fermano qui. Il Terminillo propone infatti un tracciato decisamente più scorrevole, caratterizzato da lunghi allunghi e curve veloci che richiedono una guida estremamente fluida e precisa.

Dopo le brillanti prestazioni offerte nella prima parte della stagione, Di Caro arriva a Rieti con la consapevolezza di poter ambire ancora una volta alle posizioni di vertice, pur sapendo che il livello del Campionato Italiano Supersalita continua ad alzarsi gara dopo gara.

«La Rieti-Terminillo è una gara che mi ha regalato emozioni bellissime lo scorso anno – spiega Andrea Di Caro –. Quel podio assoluto nacque anche dalla capacità di leggere immediatamente il cambiamento del meteo e sfruttare al meglio una situazione che si era creata all’improvviso. Quest’anno, però, la storia sarà completamente diversa. Se troveremo condizioni stabili credo che ci siano i presupposti per migliorare ulteriormente i nostri riferimenti cronometrici. Il percorso mi piace molto perché è veloce e scorrevole, anche se proprio per questo non concede margini di errore. Essendoci una sola manche bisogna essere subito efficaci. Arriviamo da un periodo molto positivo e lavoreremo come sempre con il team per presentarci nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo resta quello di continuare il nostro percorso di crescita e cercare di ottenere il massimo».

Per il giovane pilota nisseno il Terminillo rappresenta dunque un’altra tappa importante di una stagione fin qui esaltante, con la concreta possibilità di confermare quanto di straordinario costruito nei primi appuntamenti del Campionato Italiano Supersalita.