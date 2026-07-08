Motori. Aperte ufficialmente le iscrizioni al 23° Rally Tirreno-Messina

Da oggi 9 luglio è possibile aderire al 4° round della Coppa Italia ACI Sport. La sfida peloritana torna a regalare il fascino unico della gara disputata di notte, grazie alla volontà di Top Competition di creare un evento esclusivo, spettacolare e di grande prestigio nel panorama rallistico nazionale.

Messina, 8 luglio 2026 – Il 23° Rally Tirreno Messina entra nella fase operativa. Da domani, giovedì 9 luglio, si aprono ufficialmente le iscrizioni alla gara organizzata da Top Competition, appuntamento valido per la Coppa Rally di 9ª Zona ACI Sport con coefficiente 1,5 e per il Campionato Siciliano Rally, in programma da venerdì 7 a domenica 9 agosto. Tutte le info sul sito top competition.

La competizione peloritana, insieme al 7° Rally Storico e Classico Tirreno Messina, conferma ancora una volta il proprio ruolo di protagonista nel calendario regionale e nazionale, riportando al centro della scena la città dello Stretto, che accoglierà partenza e arrivo nella prestigiosa cornice di Piazza Duomo, ai piedi del celebre campanile.

Una delle caratteristiche che rendono il Rally Tirreno Messina un appuntamento unico è la sua collocazione notturna. Una scelta fortemente voluta da Top Competition, che negli anni ha saputo costruire un evento capace di distinguersi per fascino, spettacolarità e qualità organizzativa, riportando in primo piano una delle tradizioni più affascinanti della storia dei rally: la sfida illuminata soltanto dai fari supplementari delle vetture.

La gara rappresenta il quarto appuntamento stagionale della Coppa Italia ACI Sport 9ª Zona, con coefficiente 1,5, oltre che una delle prove più attese del Campionato Siciliano riservato alle vetture moderne, storiche e classiche, promosso dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

La straordinaria edizione del 2025, quando la manifestazione ha ospitato la Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport richiamando nella città dello Stretto i migliori equipaggi del panorama italiano, ha portato la competizione messinese ai livelli che merita e adesso si vuole mantenere l’eccellenza raggiunta

Il programma della manifestazione prenderà ufficialmente il via con l’apertura delle iscrizioni, previste da giovedì 9 luglio fino a lunedì 3 agosto.

Gli equipaggi potranno ritirare il road book venerdì 7 agosto dalle ore 10.00 alle 19.00 e sabato 8 agosto dalle 7.30 alle 12.30. Nella giornata di venerdì 7 agosto sono previste anche le ricognizioni del percorso, dalle ore 16.00 fino all’una di notte, sotto il controllo degli ufficiali di gara e nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, esclusivamente con vetture stradali e con l’utilizzo dei rilevatori satellitari di posizione.

Il parco assistenza sarà ospitato nuovamente presso il Pala Rescifina, nel polo sportivo messinese di via degli Agrumi. Sabato 8 agosto spazio allo shakedown, previsto su un tratto della prova speciale 1/4/7, prima del via ufficiale della gara.

La partenza è fissata alle ore 23.15 di sabato 8 agosto da Piazza Duomo, mentre l’arrivo è previsto alle ore 9.15 di domenica 9 agosto, sempre nella suggestiva location del centro cittadino.

Tutte le informazioni, il programma completo, la tabella tempi e distanze, la documentazione ufficiale e gli aggiornamenti sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale di Top Competition.