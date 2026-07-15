Kamel Ghribi insignito a Washington del “Global Leadership Award”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alla Library of Congress di Washington D.C., nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, Kamel Ghribi, Chairman di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, è stato insignito del Global Leadership Award, uno dei riconoscimenti conferiti nel corso della serata a un selezionato gruppo di personalità internazionali che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per leadership, spirito di servizio e capacità di generare un impatto positivo sulla società.

L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, finanziario, accademico e della società civile internazionale e ha visto come Keynote Speaker Eric Trump, che nel suo intervento ha affrontato i temi della leadership, della crescita economica e delle prospettive delle relazioni internazionali.

Il riconoscimento attribuito a Kamel Ghribi valorizza un percorso sviluppato tra Europa, Africa e Medio Oriente, caratterizzato dall’impegno nella promozione della cooperazione internazionale, dell’innovazione sanitaria, dei partenariati pubblico-privati e dello sviluppo di modelli di eccellenza nel settore della salute.

La motivazione del premio richiama inoltre il costante impegno di Ghribi nel favorire l’accesso alle cure, sostenere la formazione, promuovere iniziative filantropiche e costruire ponti di dialogo tra istituzioni, imprese e comunità internazionali.

“Ricevo questo riconoscimento con profonda gratitudine e grande senso di responsabilità – ha dichiarato Kamel Ghribi -. Lo considero un tributo al lavoro quotidiano delle migliaia di professionisti di GKSD e del Gruppo San Donato che, ogni giorno, mettono competenza, passione e umanità al servizio delle persone. Credo fermamente che la salute, insieme alla formazione, alle infrastrutture e all’innovazione, rappresenti uno dei più efficaci strumenti di cooperazione tra i popoli e uno dei pilastri fondamentali per costruire sviluppo, stabilità e pace”.

La partecipazione alla cerimonia si inserisce nel quadro della missione istituzionale di Ghribi a Washington, dedicata a una serie di incontri con autorevoli esponenti delle istituzioni e del mondo economico americano, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo tra Italia e Stati Uniti e promuovere nuove opportunità di collaborazione nei settori della sanità, degli investimenti e dell’innovazione.

Il conferimento del Global Leadership Award rappresenta un ulteriore riconoscimento internazionale del percorso sviluppato da Kamel Ghribi e dal Gruppo GKSD-GSD, confermando il valore di una visione fondata sulla cooperazione, sulla responsabilità sociale e sulla convinzione che la salute costituisca uno dei principali strumenti di progresso umano e di dialogo tra le nazioni.

– foto GKSD –

(ITALPRESS).